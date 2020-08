Ance Palermo, definite le nomine

PALERMO – I due vicepresidenti dell’Ance Palermo sono Salvatore Russo e Angela Pisciotta. Alla Cassa edile Cepima è stato nominato presidente Giuseppe Puccio mentre al Cpt, Comitato paritetico territoriale Panormedil è stato designato Mario Puglisi. Le nomine sono state decise questa mattina durante il direttivo dell’associazione dei costruttori edili di Palermo. Quella di oggi a Palazzo Forcella de Seta, sede dell’Ance è stata la prima riunione del nuovo governo dell’associazione guidata da Massimiliano Miconi dopo la sua elezione a presidente dello scorso lunedì. “Adesso – ha commentato Miconi – la squadra è definita ed è pronta per avviare il complesso lavoro di rilancio che interesserà il nostro mandato”.

Angela Pisciotta arriva alla vicepresidenza dopo essere stata tesoriere e componente del direttivo guidato nello scorso mandato da Fabio Sanfratello. Salvatore Russo passa alla vicepresidenza dell’associazione dopo essere stato il presidente della Cassa edile Cepima. Nell’ente che riunisce i datori di lavoro e i sindacati va invece Giuseppe Puccio che sia nello scorso mandato che nell’attuale è componente del direttivo dell’Ance e presidente del Cda del Cpt Panormedil. Adesso alla guida dell’ente per la formazione sulla sicurezza in edilizia arriva come detto Mario Puglisi, già presidente del gruppo giovani dell’Ance Palermo.