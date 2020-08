PALERMO – “Altro che opposizione costruttiva, il Pd ha finalmente gettato la maschera. Rifiutando l’appello a un confronto sulle riforme lanciato con grande senso di responsabilità e maturità politica dal presidente della Regione alle opposizioni, il Partito democratico dimostra di anteporre i propri interessi di bottega al bene della Sicilia”. Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di Diventerà bellissima, replicando all’intervista rilasciata a ‘Live Sicilia’ da Giuseppe Lupo. E aggiunge: “Peraltro stupisce che tale irremovibile chiusura a un dialogo costruttivo e scevro da pregiudizi giunga da un partito che a Roma si è accordato perfino con il M5S, cioè il proprio peggiore avversario politico che da sempre, pure qui in Sicilia dopo la fallimentare esperienza Crocetta, si era posto in alternativa al Pd. A pensar male forse si fa peccato, ma mai come stavolta si indovina: il motivo della recente intesa al governo nazionale con gli “acerrimi nemici”, evidentemente, è stato proprio l’atavica voglia del Partito democratico di occupare poltrone, peraltro spesso e volentieri senza prima passare dal voto”.