Ex Province, Grasso ai sindacati:

Dal 2020 probabile stop al prelievo forzoso nei confronti delle ex Province. È una possibilità che l’assessore regionale per la Funzione pubblica Bernardette Grasso ha annunciato ai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa Ral durante il tavolo tecnico dedicato agli enti locali, con particolare riguardo a quelli in dissesto.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di un’azione “forte e incisiva” da parte della Regione nei confronti del Governo nazionale per poter finalmente risolvere la vertenza delle ex Province e per arrivare a una soluzione concertata per garantire i processi di stabilizzazione dei precari negli enti in dissesto o in riequilibrio finanziario.

L’assessore Grasso, quindi, ha informato le sigle sindacali che dal 2020 lo Stato si dovrebbe fare carico integralmente e direttamente del concorso alla finanza pubblica, eliminando quindi il prelievo forzoso nei confronti delle ex Province.

“Al tavolo abbiamo condiviso alcune soluzioni per affrontare concretamente le problematiche presenti. Per le ex Province che hanno specifiche situazioni economico finanziarie, ci siamo accordati per delle apposite riunioni con il governo regionale e i singoli enti”, dicono dicono i sindacalisti Gaetano Agliozzo e Massimo Raso, Paolo Montera e Mario Basile, Enzo Tango e Luca Crimi, Giuseppe Badagliacca e Santino Paladino.

Tra i punti che i sindacati hanno posto all’attenzione della Regione anche una riduzione del “limite dei 10 anni” per la fuoriuscita volontaria, portandola a 5 anni, “per allargare il bacino di lavoratori e per rispondere ai piani di fabbisogno degli enti”, spiegano i sindacalisti.

Inoltre, per il personale precario delle tre ex Province che non è ancora stato stabilizzato, i rappresentanti sindacali hanno richiesto la convocazione di un tavolo regionale alla presenza dei Commissari, in modo tale da trovare un percorso condiviso per le stabilizzazioni.

“Il tavolo si aggiornerà ai primi giorni di novembre, dopo l’incontro che l’assessore Grasso avrà con il Governo nazionale “, hanno concluso i sindacalisti.