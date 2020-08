PARTANNA (TRAPANI) – Alcuni timbravano regolarmente il cartellino che attesta la presenza in servizio ma poi si allontanavano dall’ufficio senza permesso ne’ autorizzazione per recarsi in farmacia, in cartoleria, all’ufficio postale o a fare la spesa, mentre altri facevano pause caffe’ della durata di qualche ora. Cinque dipendenti del Comune di Partanna (Trapani) sono stati scoperti dai carabinieri e ora devono rispondere di assenteismo e false attestazioni della propria presenza in servizio. I cinque, destinatari di una misura cautelare, sono stati scoperti grazie a controlli scattati nel periodo che va dal settembre 2018 all’aprile 2019: acquisizioni di documenti, pedinamenti (GUARDA IL VIDEO) e verifiche tramite gps hanno consentito ai carabinieri, coordinati dalla Procura di Sciacca, di scoprire l’inganno ai danni del Comune di Partanna. Gli indagati, seguiti nei loro spostamenti, rientravano poi negli uffici del Comune con tanto di buste della spesa. In un caso uno dei dipendenti ha fatto registrare piu’ di 17 ore di assenza ingiustificata in poche settimane.

(DIRE)