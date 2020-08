BELPASSO (CATANIA) – Si celebra domani a Belpasso, Catania, la XXXIII edizione del Premio Letterario Internazionale “Nino Martoglio”. Appuntamento alle ore 18, al Teatro Comunale dove nel corso della cerimonia – presentata da Flaminia Belfiore – ritireranno il prestigioso riconoscimento Nadia Terranova (Letteratura) per “Addio fantasmi”, candidato al Premio Strega 2019; Andrea Cassisi e Lorena Scimè (Opera Prima) per “Hoefer racconta Camilleri. Gli anni a Porto Empedocle) e Massimo Onofri (Saggistica) con Isolitudini. Ed ancora premi speciali per Ilenia Rigano (Athna) e Agostino Zumbo (Teatro). La serata, organizzata e promossa dal Circolo Athena, sarà impreziosita da Pippo Pattavina che curerà alcuni passi de “La concessione del telefono” di Andrea Camilleri. Nel corso delle precedenti edizioni, la giuria presieduta dalla studiosa Sarah Zappulla Muscarà, ha assegnato i premi, tra gli altri, a Gesualdo Bufalino, Andrea Camilleri, Vincenzo Consolo, Simonetta Agnello Hornby, Fabrizio Del Noce, Massimo Gramellini, Virman Cusenza, Katia Ricciarelli, Francesco Cafiso, Pippo Baudo, Carmen Consoli solo per citarne alcuni.