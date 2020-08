MESSINA – Una decina di giovani sono finiti in ospedale, dopo una serata denominata “Policlinic party” in un locale cittadino. Polizia e polizia municipale hanno soccorso diversi ragazzi, alcuni dei quali, sono giunti in ospedale in coma etilico per l’eccessivo consumo di sostanze alcoliche. Le forze dell’ordine hanno sequestrato diverse bottiglie sia sigillate che già aperte e consumate. (ANSA).