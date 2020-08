Scuola, Evola e Orlando:

PALERMO – “Solidarietà agli assistenti igienico personale degli studenti disabili delle scuole superiori di II grado, che vedono in bilico il loro diritto alla continuità lavorativa e al riconoscimento delle professionalità necessarie a svolgere un compito tanto delicato” – dicono le consigliere di Sinistra Comune Barbara Evola e Katia Orlando al termine di un incontro con la sigla Slai Cobas. “Esprimiamo con forza vicinanza ai lavoratori in piazza per lo sciopero generale, in protesta per i drastici tagli programmati dal governo nazionale e regionale che penalizzano non solo gli operatori ma soprattutto gli studenti destinatari del servizio di assistenza con disabilità gravi e gravissime. E’ indispensabile intervenire per modificare il sistema di reclutamento e la sua gestione – concludono Barbara Evola e Katia Orlando – che non possono essere legati ancora alle cooperative. Bisogna mettere a punto in tempi brevi una normativa che regolamenti e rinnovi l’organizzazione del personale specializzato, a tutela della categoria e al tempo stesso dei soggetti che ricevono un servizio di fondamentale importanza per garantire il loro diritto allo studio”.