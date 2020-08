PALERMO – Diciassette tifosi del Marsala calcio sono stati denunciati dai poliziotti del commissariato di Cefalù bloccati nell’autostrada Palermo Catania dopo la trasferta in provincia di Enna per la partita contro il Troina. Gli ultras si erano fermati in corsia di emergenza e avevano accesi dei fumogeni che hanno provocato disagi agli automobilisti in transito.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati 10 tubi di metallo, fumogeni, fuochi pirici custoditi all’interno di uno zainetto ed alcuni striscioni di sostegno alla squadra, uno dei quali riportante la figura di un ultrà che indossa una felpa con cappuccio e tiene con la mano dietro la nuca una spranga. Tutto il materiale è stato sequestrato e i 17 tifosi tra cui un minorenne sono stati denunciati. Per tutti sono state avviate le procedure per i provvedimenti di Daspo che terranno fuori dagli stadi i tifosi per alcuni mesi.