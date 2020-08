Spray urticante in metro

MILANO – Uno spray urticante è stato diffuso ai tornelli della stazione della metropolitana di Cimiano, intorno alle 15, provocando diversi malori ai passeggeri. Il 118 ha prestato soccorso a dieci di loro alle prese con problemi respiratori, tra cui alcuni minori. I sintomi, riferisce il personale medico, sono quelli di intossicazione da spray al peperoncino.

L’Atm, azienda dei trasporti milanese, ha chiuso la stazione per circa venti minuti. I treni hanno comunque continuato a circolare, in una giornata già complicata per i trasporti pubblici a causa dello sciopero generale in corso. Sul posto anche la polizia, che procederà a individuare l’autore del gesto visionando i filmati della videosorveglianza.

L’episodio di oggi non è il primo che vede ‘protagonista’ lo spray urticante usato in luoghi affollati; altri casi hanno avuto conseguenze ben più gravi. Come nella notte del 7 dicembre scorso a Corinaldo, in provincia di Ancona, quando in occasione di un’esibizione del trapper Sfera Ebbasta una banda spruzzò lo spray con lo scopo di distrarre e derubare la platea: il gesto provocò una ressa in cui persero la vita sei persone.