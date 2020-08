Dopo sette mesi di ora legale torna l’ora solare. Alle 3 di domenica 27 ottobre le lancette dell’orologio dovranno essere spostate un’ora indietro: si dormirà quindi un’ora in più. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2020. Ma attenzione, perché secondo gli esperti il cambio dell’orario potrebbe provocare spiacevoli sintomi, come la perdita di concentrazione e produttività sul posto di lavoro, inappetenza e nausea.