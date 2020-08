Via dall’Isola 768mila siciliani

PALERMO – Più di 768mila siciliani risiedono all’estero, più della popolazione della città di Palermo. È questo il dato che emerge dal rapporto della “Rapporto Italiani nel Mondo” della Fondazione Migrantes. L’isola, sull’intera popolazione italiana emigrata, conta da sola il 14,5 per cento delle partenze e conquista il triste primato di prima regione per emigrazione. Sono nell’ultimo anno dalla Sicilia sono partiti più di 12mila siciliani, 5312 donne e 6815 uomini.

Stando alla rilevazione, alla data del primo gennaio 2019 la provincia che ha registrato il maggior tasso di emigrazione è quella di Agrigento. Da lì sono andate via 156.344 persone. Poi vengono le province di Catania (126.517 persone) e di Palermo (124.711 persone).

Cinque persone su sette sono emigrate verso altri paesi europei mentre quasi due persone su sette hanno scelto l’America. In cinque casi su sette, inoltre, si tratta di un’emigrazione che è avvenuta oltre dieci anni fa. In oltre 85mila hanno lasciato la Sicilia negli ultimi 5 anni. Mentre gli emigrati che hanno un’anzianità di iscrizione all’Aire fra i cinque e i dieci anni sono circa 93mila. La fuga dalla Sicilia, così, è nel tempo costante.

Palermo è il primo comune con più emigrati: 32.541. Segue Catania (21.169), Licata (16.840), Messina (13.003), i comuni dell’agrigentino: Palma di Montechiaro (11.561), Favara (10.451). Concludono la graduatoria dei primi dieci comuni per emigrazione Adrano (Ct) con 8.972 persone iscritte all’Aire, il comune agrigentino di Aragona (8.554), Siracusa (8.325), Barrafranca (7.928) nell’ennese e Caltanissetta (7.761). Non ci sono solo capoluoghi quindi ma anche piccoli Comuni che con l’esodo sono stati dimezzati.

L’incidenza maggiore è ad Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta dov’è andato via il 264,5 per cento della popolazione residente che ammonta a 928 persone. Secondo posto va a Sant’Angelo Muxaro in provincia di Agrigento, che ha visto andare via il 197,1 per cento degli abitanti:2544 su 1291 persone. Segue Basicò, in provincia di Messina dove l’emigrazione ha avuto un incidenza del 171,5 per cento. Ma gli emigrati sono più dei residenti nei paesi di origine in altri 16 paesi: Limina, Pettineo, Santa Elisabetta, Villarosa, Tripi, Mirabella Imbaccari, Sutera, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Bompensiere, Montedoro, San Biagio Platani, Lercara Friddi, Delia e Valguarnera Caropepe.