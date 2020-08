Agente morto per il maltempo

CATANIA – “Al di là dei danni materiali, che appaiono essere notevoli, provo profonda tristezza per la morte del povero agente della polizia penitenziaria Giuseppe Cappello. Ai familiari, così duramente colpiti, voglio far arrivare la vicinanza di tutta la comunità siciliana”. Lo afferma il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, sul maltempo sul Sud-Est dell’isola che ha causato anche una vittima, annunciando che “il governo della Regione si adopererà, fin da subito, per il ripristino delle infrastrutture e l’avvio delle procedure per deliberare lo stato di calamità”. Il presidente Musumeci si recherà nelle prossime ore nel Siracusano e nel Ragusano, sui luoghi colpiti dal nubifragio della notte scorsa. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Il governatore ha già sentito, in mattinata, i sindaci di Rosolini e Ispica, con i quali, nel pomeriggio, farà il punto della situazione.

“Esprimo profondo cordoglio per la notizia della scomparsa dell’agente di polizia penitenziaria Giuseppe Cappello, travolto la scorsa notte dall’ondata di maltempo che ha colpito i comuni del siracusano. Porgo le mie condoglianze alla famiglia e ai colleghi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede su twitter.

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Giuseppe Cappello, agente di polizia penitenziaria, travolto dal nubifragio che si è abbattuto tra Pachino, Noto e Rosolini”. Lo dice il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che ha fatto pervenire ai familiari delle vittime le sue personali condoglianze e quelle dell’intero Parlamento siciliano.

“Ho convocato per mercoledì la giunta regionale e in quella sede dichiareremo lo stato di calamità per i territori colpiti dal maltempo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci oggi ad Ispica, a margine dei sopralluoghi effettuati nelle zone colpite dalle piogge di ieri che hanno provocato danni ingenti alla colture. “Tutto quello che la Regione potrà fare – ha aggiunto il governatore – lo farà. Non lasceremo soli i produttori e queste comunità. Ho sollecitato i capi degli ispettorati agrari a presentare subito dettagliate relazioni e invito i produttori a presentare subito le perizie giurate dei danni subìti dalle proprie aziende”.(ANSA).