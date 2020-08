PALERMO – Sbanda, travolge un’auto, prosegue ad alta velocità sul marciapiede, poi finisce violentemente contro un cestino gettacarte, abbattendolo. E’ stata la folle corsa di una Smart a seminare il panico stanotte in via Enrico Albanese a Palermo: l’incidente è avvenuto all’incrocio con via Pasquale Calvi e ha reso necessario il trasporto in ospedale di quattro persone.

Al pronto soccorso, oltre al giovane conducente, le persone a bordo dell’altro mezzo coinvolto, ma il bilancio poteva essere molto più pesante: l’auto improvvisamente uscita fuori strada ha infatti percorso diversi metri sul marciapiede, schivando un albero e i pali dell’illuminazione pubblica e rischiando di travolgere i pedoni.

In pochi minuti nella zona il traffico è andato in tilt. Parte della carreggiata è stata chiusa per permettere l’arrivo dei soccorsi e sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. I rilievi per ricostruire la dinamica del rocambolesco incidente sono in corso. Gli agenti dell’Infortunistica sono nel frattempo al lavoro anche per rintracciare un pirata della strada. Si tratta del conducente di un’auto che ha travolto un uomo a bordo di una motocicletta in via Plauto a Sferracavallo: l’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, il motociclista è stato trasportato in ospedale con codice giallo.