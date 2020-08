La replica di Falcone all’Ance:

PALERMO- “Ho letto l’intervista del neopresidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi, vicepresidente di Ance Sicilia. Pur apprezzando diversi aspetti delle sue dichiarazioni, occorre precisare che la Regione Siciliana ha finanziato 250 interventi di riqualificazione urbana in tutta l’Isola. A Palermo, malgrado vi fosse un Contratto di quartiere da 44 milioni di euro, e vi siano stati numerosi nostri solleciti, purtroppo molto rimane ancora fermo col rischio che a fine anno dovremo revocate ingenti finanziamenti al capoluogo”. Interviene così l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, dopo l’intervista di Massimiliano Miconi di Ance Palermo a Live Sicilia.

“Mi sembra prematuro, in secondo luogo, affermare che l’applicazione della Riforma degli appalti stia creando numerosi rallentamenti, anzi sono già in partenza le prime gare malgrado siano passati appena 20 giorni dall’entrata in vigore della normativa. Sugli Urega in generale, infine, vorrei ricordare che il Governo Musumeci ha raddoppiato le aggiudicazioni, superiori già adesso alla media degli anni 2014, 2015 e 2016. Nello specifico, però, se presidente Miconi ha riscontrato delle discrasie, ci indichi quali sono e sarà nostra cura intervenire celermente per gli eventuali correttivi”