Morti 60 ovini, voli dirottati, danni

SIRACUSA- Continua una pioggia leggera, ma persistente, in quasi tutto il territorio di Siracusa e della provincia dopo che ieri notte abbondanti precipitazioni nella zona sud, hanno provocato l’esondazione del fiume Tellaro, a Noto, e la morte di un agente di polizia penitenziaria. Il sindaco di Noto Corrado Bonfanti ha comunicato che la Protezione civile comunale sta “provvedendo alla ricognizione dei danni e alla viabilità su tutto il territorio comunale per una valutazione della richiesta dello stato di calamità”. Nella località balneare di Fontane Bianche ha tracimato il fiume Mortellaro. Ad Augusta il torrente Porcaria ha straripato isolando, di fatto, i residenti della zona. I volontari del gruppo comunale di Protezione civile hanno rimosso grossi alberi all’interno del letto del fiume. Ad Avola, interi quartieri sono rimasti al buio per ore. Tra Pachino e Portopalo decine di ettari di territorio agricolo invase dall’acqua. Pioggia forte anche nel comune montano di Sortino. I comuni di Solarino e Floridia sono senza energia elettrica. Diverse squadre dell’Enel sono al lavoro dalla notte scorsa. “Non si hanno al momento tempi certi sulla riparazione – spiega il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo – Di conseguenza, potremmo avere anche problemi nell’erogazione dell’acqua a causa della manca di energia in contrada Sellichisina, a causa dello stop alle pompe di sollevamento”. A Canicattini Bagni, in molte strade si sono depositati detriti trascinati dalla pioggia. Il sindaco Marilena Miceli ha disposto la chiusura della strada di contrada Scocciacoppole. Disposta anche la verifica di tutti gli edifici pubblici per la verifica dei danni.

Ispica: in salvo 16 persone

Sono state tutte recuperate e sono in buone condizioni le persone che si trovavano a bordo delle due auto investite dalla piena improvvisa di un torrente che ha invaso la statale 115 nei pressi di Ispica, in provincia di Ragusa. Si tratta di 8 persone che i vigili del fuoco hanno rintracciato nei pressi delle auto, poco distanti dal punto in cui i testimoni avevano visto le vetture travolte dall’acqua.

Il sindaco: danni ingenti

“Danni ingenti su tutto il territorio. Stiamo lavorando senza sosta per ripristinare la normalità. Tantissimi gli interventi per mettere in salvo cittadini in difficoltà. Siamo in costante contatto con Prefettura, Protezione Civile e Vigili del Fuoco”, così il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie

GUARDA LE FOTO

LA CHIESA ALLAGATA: GUARDA IL VIDEO

Gli animali morti

Oltre 60 ovini sono morti per il maltempo che ieri ha colpito la zona di Ispica, nel Ragusano. Lo straripamento del torrente Favara ha provocato una strage di capre, pecore e agnelli dell’azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi. Lo rende noto la Coldiretti Sicilia che stima il danno in oltre 100.000 euro. “Le immagini mostrano un tappeto di capi morti annegati”, commenta il direttore della Coldiretti di Ragusa, Calogero Maria Fasulo, impegnato con i tecnici a verificare l’ammontare dei danni in tutta la provincia. “Questi fenomeni – aggiunge – dimostrano quanto sia indispensabile la manutenzione continua degli alvei dei fiumi e torrenti perché ormai il cambiamento climatico è una realtà con cui ci si deve confrontare ogni giorno. Il maltempo ha anche colpito duramente la produzione di ortaggi. Sono state ore d’inferno – conclude Calogero Maria Fasulo – ed ora, oltre alle produzioni, le strade interne sono impraticabili”.

Catania: voli dirottati, disagi nei porti

Un forte vento, accompagnato da rovesci, sferza dalla notte Catania, creando disagi in città. Problemi anche all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini con quattro voli dirottati, tre a Palermo e uno a Comiso (Ragusa). Al Falcone Borsellino sono atterrati: l’aereo della Lufthansa proveniente da Francoforte (LH 00306) delle 09.25, quello della Blu Air da Torino (OB 04001) delle 10.10 e quello di easyJet da Londra Gatwick (U2 08565) delle 10.30. All’aeroporto di Comiso è stato invece dirottato il volo Alitalia proveniente da Roma (AZ 01731) della 10.15. Disagi anche nei porti del capoluogo etneo.