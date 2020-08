PALERMO – I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del gip del tribunale di Termini Imerese nei confronti di Agostino Rio, 63 anni, e Nicola Bordino, 49 anni, accusati di usura e tentativo di estorsione in concorso. Le indagini hanno accertato che Rio negli ultimi cinque anni, in tre occasioni, ha prestato somme di denaro a un commerciante, applicando tassi di interesse che variavano tra il 120 e il 300% annuo in base alla somma data in prestito, con la collaborazione, per la riscossione, del cugino Bordino. Il commerciante più volte è stato minacciato per rispettare le scadenze. Rio è stato portato nel carcere Burrafato di Termini, Bordino ai domiciliari.