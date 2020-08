Trump esulta dando al mondo la notizia che il leader dell’Isis Abu Bakr al-Baghdadi ‘è morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando’. ‘Si è fatto saltare in aria con un giubbotto esplosivo e ha ucciso tre dei suoi figli che erano con lui. I risultati dei test hanno confermato che il corpo è suo’, ha aggiunto il presidente americano parlando in tv. ‘Ho visto il film in diretta, è stato come guardare un film’, le parole del

tycoon che parla di Al Baghdadi come di ‘un depravato, morto da codardo e cane’ e rivendica di aver ‘distrutto il Califfato’, aggiungendo che continuerà a ‘perseguire i terroristi’. Nel blitz sono morti molte persone, ‘ma nessun americano’. Trump