L’annuncio choc di Micciché:

PALERMO – “Lancio un partito per il Sud”. Così Gianfranco Miccicihè al quotidiano Il Mattino di Napoli. Il numero uno di Forza Italia in Sicilia ribadisce la sua distanza da Matteo Salvini e critica la partecipazione di Forza Italia all’evento di Roma. Se la Lega non sosterrà con Forza Italia in Europa la nuova commissione, Micciché si dice “pronto a rilanciare un nuovo ‘Grande Sud’ che faccia gli interessi del meridionali”. Un progetto già portato avanti negli scorsi anni dall’attuale presidente dell’Ars che poi però era rientrato in Forza Italia. Niente a che fare con Italia viva: “Renzi non è attrattivo, l’unico progetto che ha è per se stesso”. E Mara Carfagna? “Le intese con Mara sono naturali, ma non ne abbiamo discusso”, dice Miccicihé a proposito del nuovo partito meridionalista. I tempi? Micciché dice che aspetterà “massimo una settimana”.

Grande sorpresa tra i big forzisti siciliani nel leggere l’intervista questa mattina. Un vero e proprio terremoto inaspettato visto che solo nei giorni scorsi l’ufficio politico di Forza Italia si era riunito ribadendo la linea dell’unità del centrodestra con Salvini. “Un dato è certo, dobbiamo rimanere ancorati nel centrodestra in una Forza Italia che abbia sempre più a cuore le esigenze del Mezzogiorno”, commenta Renato Schifani,