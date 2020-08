PALERMO – Sono quasi completate in Sicilia le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. E’ ripresa ieri, alle 19, la circolazione dei treni sulla linea Palermo-Catania, sospesa nella mattinata per l’allagamento dei binari fra Sferro ed Enna. E’ interrotta invece la linea Modica-Siracusa, per i gravi danni all’infrastruttura causati dalle forti piogge e dall’esondazione di alcuni corsi d’acqua. I lavori di ripristino continuano ininterrottamente. E’ ancora rallentata la linea Palermo-Trapani, fra Castelvetrano e Trapani. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per ripristinare le condizioni di circolazione. Per garantire la mobilità, è stato attivato un servizio sostitutivo con bus.(ANSA).