SPADAFORA (MESSINA) – Un uomo di 42 anni ha accusato un malore ed è morto a Spadafora (Me) dopo essere stato immobilizzato dai carabinieri perché minacciava l’ex compagna. La donna aveva segnalato la presenza nei pressi della propria casa dell’ex compagno che la minacciava in evidente stato di agitazione psico-fisica. Quando i militari sono intervenuti e l’hanno fermato, l’uomo ha avuto il malore ed è morto. La salma è stata trasferita, in attesa dell’esame autoptico, all’obitorio del Policlinico messinese. Indagini sono state avviate dalla Procura di Messina.(ANSA).