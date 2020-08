Restano in carcere Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati di concorso nell’omicidio di Luca Sacchi. Lo ha deciso il Gip di Roma che ha convalidato il fermo ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due 24enni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al magistrato, che li accusa anche di rapina, detenzione e porto abusivo di armi. ‘Ha chiesto scusa per quello che è successo. Non voleva uccidere nessuno’, ha detto il legale di Del Grosso. Mentre Pirino, avrebbe detto che non sapeva che il complice avesse una pistola e che era lì solo per la rapina.