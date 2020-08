PALERMO – Si rifiuta di sottoporsi ai controlli sanitari, nonostante fosse in stato di alterazione psicofisica. Un comportamento che è costato una denuncia ad un ragazzo di 23 anni identificato dalla polizia stradale nei pressi dello svincolo di Buonfornello.

Era alla guida di una Fiat Punto quando gli agenti hanno effettuato il controllo nei suoi confronti e del passeggero. Entrambi, da un accertamento tramite la banca dati in uso alle forze di polizia, risultavano avere precedenti per droga: in effetti il passeggero, è stato sorpreso con addosso cinque involucri di cellophane trasparente con marijuana, occultati sotto gli indumenti, per questo è scattata una sanzione amministrativa. Al conducente, che è stato denunciato, è invece stata ritirata la patente.