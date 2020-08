Rino parte per salvare i bambini

PALERMO– Rino Martinez torna in Africa. Partirà il prossimo 5 novembre, destinazione Congo. Ha zanzariere, medicine e carezze da portare ai diseredati della terra, con la sua associazione ‘Ali per volare’. Rino torna in Africa, con la felicità di chi sta per immergersi nel mare dell’umanità dolente. Si può essere felici anche se riempi uno sprofondo con un pugno di sabbia che hai preso dal tuo cuore. Rino parte con il dolore di chi sa che quel pugno di sabbia non sarà mai abbastanza.

“Andremo nella foresta dove ci sono i pigmei – racconta questo poeta-cantautore che, da anni, scrive buona musica sulla pelle dei sofferenti – nelle zone che non conosce nessuno, quelle dei villaggi. Sì, devo essere sincero, non vedo l’ora di andare con i volontari, perché lì c’è bisogno di un grande aiuto. C’è una diffusissima epidemia di malaria e cercheremo di curarla. La gente muore, muoiono i bambini che sono i più vulnerabili di tutti, perché alla malattia si aggiunge la malnutrizione. Certe volte vorrei restare lì per essere utile, ma qui ho la mia amatissima famiglia. Eppure, l’Africa è casa mia”.

D’accordo Rino, ma adesso immaginiamo qualcuno che non si è mai alzato dalla sua poltrona e da lì giudica il mondo che, invece, si sbraccia. Qualcuno che potrebbe obiettare: signor Martinez, perché non aiuta i palermitani? Rino ride un po’ e parla: “Premesso che nessuno deve giustificarsi per il bene che fa, noi i palermitani li aiutiamo sul serio con il cibo, con le visite mediche, come possiamo. Piuttosto, Palermo potrebbe fare di più per aiutare se stessa, essere meno egoista, unirsi e venire fuori dai suoi problemi con la solidarietà. Perché senza solidarietà nessuno va lontano”.

Negli album dei Congo passati ci sono tanti bambini che mostrano un sorriso meraviglioso. Come fanno, Rino? “Quei bambini sono la meraviglia del mondo, gli occhi del cielo e sono i miei compagni di viaggio in ogni momento. Quando scrivo una canzone, quando la canto, quando mi emoziono li ho sempre davanti”. E adesso Rino Martinez, ancora una volta, mentre sta parlando, quasi senza accorgersene, sta cantando al telefono.