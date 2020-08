PALERMO – Sette giorni terribili sulle strade del capoluogo siciliano e in provincia, con tre ragazzi morti in due tragici schianti e quattro automobilisti rimasti gravemente feriti. Dopo il terribile impatto sulla provinciale 38, all’ingresso del paese di Belmonte Mezzagno, con la morte dei giovanissimi Kevin La Ciura e Giorgio Casella, un altro ragazzo ha perso al vita. Federico Troia, che aveva soltanto 25 anni, è infatti deceduto al Civico dopo dieci giorni di agonia.

L’incidente che non gli ha lasciato scampo era avvenuto la notte del 13 ottobre, in viale regione Siciliana, poco prima dell’ingresso dell’autostrada A29 Palermo-Mazara. Tra giovedì e venerdì altri tre incidenti hanno reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale per quattro persone. Il primo si è verificato in via Umberto Maddalena, nei pressi di piazza Pietro Micca, il secondo in via Lanza di Scalea.

Particolarmente rocambolesco, lo schianto avvenuto in via Enrico Albanese nella notte tra giovedì e venerdì, all’incrocio con via Pasquale Calvi: una Smart “impazzita” è infatti uscita fuori strada, ha travolto un’auto ed ha continuato la sua corsa sul marciapiede, percorrendo una quarantina di metri fino ad abbattere un contenitore per i rifiuti. Le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica degli incidenti sono condotte dall’Infortunistica della polizia municipale.