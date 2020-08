AVELLINO – Si sono fermati per soccorrere un’auto rimasta in panne, ma sono stati travolti e sbalzati giù dal ponte da un’altra vettura che procedeva nella stessa direzione. E’ successo su un viadotto della statale Ofantina bis, nei pressi dello svincolo di Montemarano, in provincia di Avellino.

La dinamica che emerge dalle indagini è terribile. A perdere la vita un 52enne, Carmine Molisse, e un 64enne, Antonio De Feo. La Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro auto e ferite altre quattro persone, le cui condizioni non sarebbero gravi. Le vittime si stavano dirigendo verso i boschi del monte Terminio per cercare funghi.