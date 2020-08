Domiciliari: va in rosticceria

MESSINA- Un uomo di 82 anni è stato arrestato dai carabinieri a Messina per evasione dai domiciliari perché è stato sorpreso in rosticceria invece che a casa. L’anziano era stato ricoverato al Policlinico aveva firmato le dimissioni ma non era rientrato al suo domicilio dove avrebbe dovuto espiare la misura cautelare cui era sottoposto andando invece in rosticceria. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è ai domiciliari.(ANSA).