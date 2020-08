PALERMO – Si sono spente le speranze per Umberto Marinelli, l’uomo di 83 anni investito sulle strisce pedonali la notte della festa patronale di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Dopo essere stato trasportato all’ospedale di Sant’Agata di Militello, era stato trasferito in elisoccorso al Villa Sofia di Palermo, dove è deceduto ieri pomeriggio.

A travolgerlo, cinque giorni fa, era stato un uomo a bordo di un furgone, un ambulante senegalese di 52 anni, N.C., residente da tempo a Capo d’Orlando con regolare permesso di soggiorno. Stava rientrando a casa con il suo furgone dopo aver lavorato al mercatino.