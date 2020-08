PALERMO – “Era solo una provocazione, lo ribadisco. Resto in Forza Italia, che è il mio partito”. Così in un’intervista all’Adnkronos Gianfranco Miccichè a proposito dell’annuncio dato con l’intervista di ieri al quotidiano Il Mattino.

“Non ho la forza né strutturale né economica per potere lanciare un nuovo partito”, dice il presidente dell’Ars, che spiega di aver parlato sulla scia dell’audizione del ministro Francesco Boccia davanti alla Commissione Finanze in cui era emerso uno scippo di 61 miliardi ai danni del Sud.

L’uscita di Miccichè ieri aveva provocato un certo smarrimento nella Forza Italia siciliana. Visto anche che le sue parole arrivavano dopo un ufficio politico in cui i big del partito avevano deciso la linea dell’alleanza con il centrodestra salviniano. Un politico molto vicino a Micciché come Giuseppe Milazzo aveva detto a Livesicilia che doveva trattarsi di una “provocazione”. E adesso anche Micciché dice che di provocazione si è trattato. Il leader forzista ha sempre manifestato malessere per la convivenza con la Lega di Salvini e ha stigmatizzato la presenza di Forza Italia alla manifestazione del centrodestra a Roma.