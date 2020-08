PALERMO – Da oggi Palermo ha un nuovo Centro comunale di raccolta. A tagliare il nastro del terzo Ccr, realizzato nell’area Nord della citta’, sono stati il sindaco, Leoluca Orlando, l’assessore all’Ambiente, Giusto Catania, e il presidente della Rap, Giuseppe Norata. L’area abbraccia una estensione pari a circa 2.600 metri quadrati e ricade nella settima circoscrizione, tra via Rosario Nicoletti e gli spazi adiacenti agli svincoli autostradali della A29. “La volonta’ dell’amministrazione comunale e dell’azienda Rap e’ di coinvolgere tutti i quartieri della citta’ realizzando tanti Centri comunali di raccolta al servizio del cittadino, a supporto del sistema di raccolta differenziata e del servizio di ritiro ingombranti e Raee – afferma Norata – ma soprattutto reinstaurare un rapporto tra il cittadino virtuoso, che partecipa attivamente nel fare la raccolta differenziata, e la Rap che effettua il servizio in citta'”. “Quello di oggi – ha spiegato Orlando – e’ un cambio culturale, ma anche un modo di fornire ai cittadini gli strumenti per poter realizzare una citta’ vivibile. Ai due centri di raccolta gia’ esistenti in viale dei Picciotti, a Brancaccio, e in piazza della Pace, nel cuore del Borgo Vecchio, si aggiunge questo nella zona Nord della citta’. A seguire ne verra’ realizzato un altro nella zona Sud, nello specifico in via Oreto. Oggi pomeriggio – continua il sindaco – la giunta comunale ha deliberato un atto di indirizzo per la realizzazione di cinque nuovi Centri comunali di raccolta della citta’ di Palermo. Cio’ consentira’ la partecipazione del Comune al Bando regionale per l’assegnazione di risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Un ulteriore passo avanti a conferma della volonta’ di incrementare la raccolta differenziata nella nostra citta’. Un importante cammino – conclude Orlando – che costituisce il presupposto affinche’ la Rap possa svolgere le sue attivita’ senza impedimenti e senza ostacoli”.

Il ritiro e lo smaltimento dei toner esausti e degli olii vegetali sarà svolto gratuitamente dalla ‘Ugri-Servizi per l’Ambiente’, che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali.

“Stop agli olii vegetali versati negli scarichi di casa, rifiuto altamente inquinante con effetti disastrosi sull’ambiente, dal suolo alle acque – recita una nota dell’azienda -. Città vivibili, dunque, cambio culturale e visione ambientale strategica per il futuro”. “Si pensi che un solo litro di olio inquina fino a 1000 metri cubi di acqua, rendiamoci conto che si tratta di un’area vasta più di un campo di calcio”, afferma Natalia Re, pr Manager di ‘Ugri Servizi per l’Ambiente’.

L’azienda ha ad oggi raccolto 2.495,20 chili di toner esausti raccolti e quasi 1.800 chili di olii. “Questo significa che abbiamo preservato dal danno ambientale ben un miliardo e 789 milioni di litri di acqua. Per tale motivo bisognerà sensibilizzare ancora di più i cittadini, per evitare impatti ambientali che generano inquinamento incidendo direttamente sulla salute. I centri di raccolta orientati in tal senso- conclude Re – hanno lo scopo di facilitare lo smaltimento e al contempo di gestire un servizio alla collettività: toner e olii vegetali, infatti, non possono essere smaltiti presso le discariche comunali”. L’azienda è presente anche al Ccr di viale dei Picciotti e in piazzetta della Pace.