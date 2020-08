“Pedinamento e molestie”

PALERMO – La squadra mobile di Palermo ha arrestato un gambiano di 19 anni che la sera di sabato scorso avrebbe pedinato e molestato una giovane palermitana. La vittima, a piedi in corso Vittorio Emanuele, è stata adocchiata e seguita per alcuni metri dallo straniero che dopo averla raggiunta ha cercato di condurla in un vicolo. La ragazza è riuscita a sottrarsi alle grinfie dell’uomo e ha trovato rifugio in un negozio gestito da bengalesi che le hanno assicurato protezione, sbarrando la strada all’aggressore. I poliziotti sono giunti nella zona e hanno individuato e bloccato l’aggressore arrestandolo per violenza sessuale. (ANSA)