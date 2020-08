PALERMO – Traffico in tilt sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, per un incidente che si è verificato nei pressi dello svincolo Capaci-Isola delle Femmine. L’incidente, avvenuto in direzione del capoluogo, ha coinvolto una motocicletta ed un’auto: due i feriti trasportati in ospedale, ma le loro condizioni, come fanno sapere dalla polizia stradale, non sono preoccupanti.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli uomini dell’Anas per la gestione della viabilità e gli agenti Polstrada. In corso i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.