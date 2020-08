Di Maio avverte il Pd

L’obiettivo non deve cambiare: è arrivare al governo del Paese con una maggioranza autonoma. Parola del leader del M5s Di Maio, secondo il quale l’esperimento con il Pd in Umbria non ha funzionato, ma è giusto che il governo vada avanti se si portano a casa dei risultati nell’interesse degli italiani. Nel Pd, pressing di Orfini in tema alleanze: dopo la sconfitta in Umbria, dice, basta con le forzature. Ora concentrarsi per il voto in Calabria ed Emilia, ma poi serve il Congresso perché, aggiunge, ‘non è nel mandato di Zingaretti l’accordo con i 5S’. A Montecitorio, il vertice di maggioranza sulle riforme istituzionali e sulla legge elettorale.