Faraone e i migranti bloccati:

ROMA – “O il governo italiano, in accordo con quello maltese, fa sbarcare subito i 104 naufraghi, o chiederò di salire a bordo come per la Sea Watch e la Diciotti per verificare le condizioni sanitarie dei migranti e dell’equipaggio. Ocean Viking è da 10 giorni in mare, si trova tra Linosa e Malta, con 104 naufraghi, 41 minori, 2 donne incinte, 2 bambini piccolissimi, uno di 2 anni e l’altro di 11 mesi. Adesso basta”. Così su Facebook il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

“La Ocean Viking va fatta sbarcare subito. Non si tengono le persone in mezzo al mare. Lavoriamo per il progetto Africa e per aiutarli a casa loro, come dico da anni. Ma quando ci sono persone in mare, si devono far sbarcare, punto”. Così su Twitter il leader di Italia Viva Matteo Renzi. (ANSA).