PALERMO – “Il primo Festival dell’Unità si tenne nel…”. E a chi ha chiesto se con quella domanda ci si riferisse alla Festa dell’Unità, la storica iniziativa del Pci per finanziare il partito, uno dei commissari d’esame ha allargato le braccia. La domanda faceva parte dei 90 quesiti posti nella prima prova scritta per i candidati, in possesso del diploma di maturità, al concorso per addetti stampa indetto dalla Regione siciliana, che si è svolta stamani in un padiglione della cittadella universitaria.

(ANSA).