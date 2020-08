PALERMO – Controlli a tutto spiano nella zona della movida palermitana, dove nelle ultime settimane le forze dell’ordine hanno intensificato il monitoraggio. La polizia ha passato al setaccio il centro storico e scoperto che un 31enne della Guinea aveva tentato il cosiddetto “cavallo di ritorno” con una coppia di giovani fidanzati. Nel dettaglio, i ragazzi si erano appena accorti, in piazza Borsa, di avere smarrito lo zaino che conteneva oggetti personali ed un cellulare.

Il giovane ha a quel punto contattato il numero con il proprio telefono, al quale ha risposto un uomo che ha confermato di esserne in possesso. Ed è stato in quel momento che è scattato il ricatto: lo avrebbe restituito soltanto se il ragazzo avesse consegnato la somma di cento euro. La coppia ha così lanciato l’allarme alla pattuglia del commissariato “Oreto-Stazione” che si trovava in zona. Gli agenti hanno individuato l’estorsore a pochi metri dalle vittime e l’hanno bloccato.

La borsa, con effetti personali e cellulare, è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre il 31enne è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, visto che aveva addosso cacciaviti e coltelli. Ma non finisce qui, perché i controlli sono poi proseguiti in piazza Monte di Pietà, l’area in cui, quindici giorni fa, si è verificata una rissa con feriti. Gli agenti hanno notato una Fiat Cinquecento ad altissima velocità ed hanno intimato l’alt al conducente che ha cercato di dileguarsi per i vicoli. Una volta bloccata, dall’auto è sceso un minorenne, un ragazzo di 15 anni che è stato denunciato per ricettazione: la macchina è infatti risultata rubata.