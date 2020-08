PALERMO – Lutto nel mondo del turismo: è morto a Palermo l’imprenditore alberghiero Giuseppe Cassarà, 84 anni, figura storica del turismo siciliano. Era presidente di Federturismo Sicindustria e vicepresidente vicario nazionale di Aidit, l’Associazione Italiana Distribuzione Turistica delle imprese che operano nel settore delle agenzie di viaggio, dopo essere stato eletto nel 2006 presidente nazionale della Fiavet, la Federazione nazionale degli agenti di viaggio, che lo aveva poi nominato presidente onorario. Giuseppe Cassarà, patron della Coretur, agenzia di viaggi e tour operatori, era proprietario di alcuni noti alberghi del capoluogo siciliano come il Florio Park hotel di Magaggiari, a Cinisi, e il Grand Hotel Wagner di Palermo. Il tutto dall’interno della Coretur, agenzia di viaggi e tour operator.

“La scomparsa di una figura storica come Giuseppe Cassarà lascia un vuoto difficilmente colmabile nel turismo siciliano e anche italiano”. Lo dice l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina. “Imprenditore lungimirante, con grande amore e passione per la Sicilia, Cassarà si è speso a tutti i livelli per offrire un contributo positivo a nome degli operatori del turismo per far sì che la nostra Isola potesse attrarre turisti da tutto il mondo e perché il turismo fosse un punto irrinunciabile dell’agenda politica – aggiunge Messina- . Di recente, ho avuto modo di apprezzare anche il suo impegno, come presidente di Federturismo Sicindustria, per la definizione del protocollo d’intesa tra Sicindustria, Confcommercio Sicilia con Ctrip, il colosso web del turismo cinese”.

“La morte di Giuseppe Cassarà è una grave perdita per la Sicilia, privata di un imprenditore di alti principi, di un uomo di cultura e soprattutto di una persona per bene che, nel corso degli anni, ha saputo lasciare un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Assoimpresa si stringe alla famiglia in questo momento così doloroso”. Lo dice il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi.