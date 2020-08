PALERMO – Se le sono date di santa ragione in seguito alla separazione dei loro figli. E’ scoppiata la rissa in via Giafar, nei pressi del commissariato Brancaccio, tra due nuclei familiari. Urla, calci e pugni, hanno attirato l’attenzione degli agenti del reparto Prevenzione crimine che stava effettuando i controlli nel quartiere. le manette sono scattate per cinque persone.

Si tratta dei parenti della donna, V.G, V,T e V.D e dei familiari dello sposo, ovvero il padre e il fratello, C.S e C.S, uno dei quali è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. I medici hanno espresso per lui trenta giorni di prognosi.

In base a quanto la polizia ha ricostruito, la violenza sarebbe esplosa proprio in seguito ad un’accesa discussione nata per la separazione dei due giovani. Le famiglia si sono affrontate nei pressi del commissariato, i quali poliziotti sono intervenuti in ausilio alla pattuglia. Gli animi sono stati placati con non poca difficoltà, poi sul posto sono arrivati i sanitari del 118.