PALERMO – Quasi mezzo milione: ecco quanti sono i siciliani che beneficiano del reddito di cittadinanza. La Sicilia è seconda, per numeri, solo alla Campania. Fino al primo agosto di quest’anno, come risulta dal bilancio sociale dell’Inps, le domande presentate in Sicilia per l’accesso alla misura sono 283.826 ma, spiega il direttore regionale dell’Istituto di previdenza, Sergio Saltalamacchia, il dato a oggi supera le 300 mila istanze. Il numero più alto di richiesta a Palermo, quasi 100 mila.

“Va da se’ che più lavoro nero c’è, più furbetti ci possono essere sul reddito di cittadinanza – ha detto Saltalamacchia a margine della presentazione del bilancio sociale dell’Inps 2018 – Non è un mistero, nonostante le forti sanzioni penali, il livello dei controlli non può essere così ampio da riuscire a intercettare un 30% di economia e di lavoro sommerso. Quindi, in quelle realtà in cui c’è più lavoro nero, ci sono sicuramente più furbetti”.