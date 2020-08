Ocean Viking, la svolta

Ecco come sarà organizzata la procedura di ricollocazione.

ROMA- La Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo con i 104 migranti salvati il 18 ottobre. Lo fa sapere il Viminale, che ha così autorizzato lo sbarco. “Si è appena conclusa – informa il ministero – la procedura di ricollocazione” dei migranti soccorsi “in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. Francia e Germania, in particolare, ne accoglieranno 70”.

E’ previsto per le 8 di domattina, da quanto si apprende, l’approdo a Pozzallo (Ragusa) della Ocean Viking, con a bordo 104 migranti da 11 giorni in mare in attesa che all’imbarcazione fosse assegnato un porto.

La protesta di Faraone: “Salgo a bordo”