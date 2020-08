PALERMO – “Si è reso necessario l’intervento della polizia di stato per verificare quanto accade in vicolo Gran Cancelliere a due passi da corso Vittorio Emanuele e adiacente al cancello della scuola elementare statale Rita Atria”.

A dichiaralo, dopo avere ricevuto la segnalazione da parte della scuola, è il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao: “Con troppa facilità piegano una parte di lamiera che fa da ringhiera ed accedono in un’area verde con un rudere sporco e in totale stato di abbandono. Una situazione che crea paura a tutto il personale ma soprattutto può esporre al pericolo i piccoli studenti per via della presenza si siringhe riconducibili all’uso di sostanze stupefacenti. Ho inviato una nota al comandante della polizia municipale e al Coime per attivare con urgenza la procedura per la messa in sicurezza di questo accesso abusivo e delle parti della cancellata, ho chiesto l’accertamento finalizzato ad individuare i proprietari al fine obbligarli alla bonifica. Non possiamo permettere che i nostri bambini conclude Nicolao rischino di pungersi con qualche siringa abbandonata o vivano gran parte della giornata con una zona degradata attaccata alla scuola o ancora che transitino in un vicolo a rischio”.