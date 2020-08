Era tra i più importanti esponenti della psicoanalisi in città, insieme a Francesco Corrao

PALERMO – E’ morto a Palermo all’età di 90 anni Aldo Costa, conosciuto e apprezzato psicoanalista, tra i primi e più importanti esponenti insieme con Francesco Corrao, di cui è stato allievo e amico, della scienza freudiana in Sicilia e in Italia. Neurologo e neuropsichiatra infantile, si è dedicato per sessant’anni alla psicoanalisi, aderendo alla Spi (la Società Psicoanalitica Italiana) presso cui ha svolto funzioni di didatta e formatore di altri terapeuti. Costanti e significativi, anche negli ultimi anni, i suoi contributi scientifici. Aldo Costa sarà seppellito domani nel cimitero palermitano di Sant’Orsola alle 11. (ANSA).