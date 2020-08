PALERMO – La carta di identita’ elettronica arriva a Palermo. La prima richiesta ufficiale porta la firma del sindaco, Leoluca Orlando, che oggi si e’ recato negli uffici dell’Anagrafe di viale Lazio per verificare in via sperimentale il funzionamento delle procedure di rilascio della nuova carta, che arrivera’ entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. Orlando ha eseguito tutte le procedure, compreso il rilascio delle impronte digitali necessario per l’ottenimento della carta di identita’ elettronica, davanti ai funzionari e agli impiegati dell’Anagrafe di viale Lazio, dove erano presenti anche il vicesindaco, Fabio Giambrone, e l’assessore ai Servizi demografici, Giuseppe Mattina: con il rilascio della carta, tuttavia, come precisano dagli uffici, le impronte verranno cancellate senza lasciare alcuna traccia nei database comunali. I palermitani che volessero richiedere il nuovo documento elettronico potranno farlo a partire dalla prossima settimana negli uffici di viale Lazio, ma in seguito sara’ possibile inoltrare le richieste anche nelle altre postazioni dell’Anagrafe in citta’. Prevista anche la prenotazione online, attraverso il sito ‘prenotazionicie.interno.gov.it’, per stabilire la data dell’appuntamento negli uffici del Comune: una possibilita’ data dal fatto che Palermo ha aderito al servizio messo a disposizione dal ministero dell’Interno. Nei piani del Comune, inoltre, e’ prevista l’apertura di uno sportello dell’Anagrafe all’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’, al quale gli utenti potranno rivolgersi per la risoluzione dei problemi che possono sorgere in fase di controllo dei documenti. “Ho verificato in via sperimentale il funzionamento delle procedure e dalla prossima settimana inizieremo con le prenotazioni – ha affermato Orlando -. Si tratta di una innovazione che garantisce sicurezza ai cittadini attraverso una chiara identitficazione del titolare della carta”.

La carta di identita’ elettronica, che viene rilasciata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), aprira’ ai palermitani la possibilita’ di accedere a diversi servizi online della pubblica amministrazione. La richiesta, inoltre, prevede una dichiarazione sull’eventuale volonta’ di donazione degli organi. “Si tratta di uno strumento estremamente sicuro – ha spiegato Stefano Imperatori, direttore Sviluppo soluzioni integrate dell’Ipzs – e importante perche’ permette di garantire massimi livelli di sicurezza per l’identita’ digitale dei cittadini e puo’ essere utilizzato per accedere ai siti della pubblica amministrazione anche attarverso lo smartphone. Uno strumento semplice e sicuro – ha aggiunto Imperatori – che rende l’Italia il primo paese in Europa per conformita’ al nuovo regolamento comunitario in cui e’ previsto, entro sette anni, il documento di identita’ elettronica per tutti i cittadini dell’Unione”.

(DIRE)