Concorso Rai

Sono 3.722 i giornalisti che concorrono per 90 posti disponibili

ROMA – In 3.722 hanno presentato la propria candidatura al concorso indetto da Rai per la selezione di 90 giornalisti professionisti, da assegnare alle redazioni delle sedi regionali e delle province autonome italiane. Lo rende noto la società di viale Mazzini, aggiungendo che alla chiusura dei termini, il 28 ottobre, non sono rimaste richieste inevase.

Alla prima fase della selezione saranno convocati tutti i candidati iscritti alla selezione, mentre alla seconda e terza fase saranno ammessi i primi 270.

“Infuocati” gli ultimi tre giorni di raccolta delle adesioni, che hanno visto la ricezione di 1.400 istanze. Rai precisa anche che durante il periodo di pubblicazione dell’avviso di selezione, la direzione Risorse umane ha fornito assistenza ai candidati su ogni problematica e richiesta di chiarimenti.