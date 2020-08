È morto Salvatore Gallina Montana

PALERMO – È morto l’avvocato Salvatore Gallina Montana. Aveva 92 anni. Se ne va un pezzo di storia dell’avvocatura palermitana. Si potrebbero scrivere tante annotazioni di una lunga e prestigiosa carriera forense. Gallina Montana, infatti, è stato presente in tutti i principali processi che hanno segnato la storia giudiziaria siciliana e non solo. Nel giorno in cui viene a mancare sono le sue doti umane, oltre che professionali, che lascia in eredità al figlio Claudio, che da anni ne ha seguito l’esempio, e all’intera alla classe forense palermitana.

Chi ne ricorda la sua presenza in aula può essere testimone del garbo che ha sempre mantenuto seppure nella logica della dialettica processuale, a volte anche aspra. Se ne va davvero “un principe del foro”. Espressione che, senza retorica di circostanza, gli si cuciva addosso.

I funerali si svolgeranno domani alle 11, nella chiesa di Valdesi.