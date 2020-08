PALERMO – Il Centro Studi Pio La Torre, i Sindaci dei comuni di Altavilla, Bagheria, Casteldaccia, Santa Flavia e il coordinamento delle scuole Bab el Gherib hanno inviato una richiesta al sindaco Leoluca Orlando per il ripristino della strada provinciale Sp88 intitolata nel 2014 proprio alla Marcia Antimafia, attraverso la quale si snoderà il corteo così come accaduto nella prima del 1983 e che ad oggi necessita la messa in sicurezza vista la situazione disastrata in cui versa.

“Mercoledì 26 Febbraio 2020 – si legge in una nota – si terrà il 37° anniversario della storica Marcia Antimafia Bagheria-Casteldaccia. Rispetto a quel giorno di trentasette anni fa molte cose sono cambiate; il fenomeno mafioso, la società e le persone sono totalmente differenti rispetto al passato ma ancora oggi rimane l’esigenza di momenti che ci ricordino che il malaffare e la mafia sono ancora delle piaghe devastanti della nostra regione che continuano a penalizzare soprattutto le giovani generazioni e che non bisogna mai sottovalutarli o ignorarli, ma combatterli in tutti i modi attraverso percorsi di legalità che coinvolgano tutta la cittadinanza. Abbiamo quindi chiesto al sindaco della città metropolitana di Palermo, che ha sempre condiviso i valori della marcia, che provveda a riparare la strada bloccata al transito veicolare. Aspettano quindi una risposta, non solo i promotori della marcia, ma anche tutti i giovani che ogni anno partecipano alla marcia e i cittadini che utilizzano la strada in modo regolare anche per esigenze lavorative”.

