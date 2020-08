La festa per Letizia

PALERMO- Festa stamattina alla Camera di Commercio per la dottoressa Letizia Giammalva, funzionario direttivo, che è andata in pensione. Ma il ruolo non descrive pienamente quello che è stata, nella sua lunga esperienza lavorativa per utenti e colleghi: una colonna dell’ente, una persona che, con garbo e competenza, è riuscita a farsi volere bene da tutti. Come dimostra il brindisi di questa mattina che ha visto regali, sorrisi e qualche lacrimuccia.