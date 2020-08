Ladri armati in casa

VINOVO (TORINO) – Ladri a casa di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus. Quattro persone col volto coperto e armate di pistola e cacciavite hanno fatto irruzione nell’abitazione del calciatore, ieri sera, mentre lui era in casa con la moglie. Ingente ma ancora da quantificare il valore del bottino trafugato dai malviventi, che sarebbero fuggiti con gioielli e orologi. I carabinieri stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona.

La disavventura di Marchisio si aggiunge alla serie di episodi analoghi capitati a diversi suoi colleghi. Come quello che ha visto protagonista l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, nell’ottobre 2018: al termine della partita di Champions League contro il Liverpool, il polacco è stato rapinato in un paese del Napoletano mentre tornava a casa. In quell’occasione, due uomini a bordo di un motorino gli avevano puntato contro una pistola e l’avevano costretto a consegnare un Rolex da 27 mila euro. Nel 2012, invece, al difensore della Juventus Leonardo Bonucci andò meglio: all’uscita da un concessionario, a Torino, un uomo gli puntò una pistola al volto minacciandolo di consegnargli l’orologio. Dopo aver intavolato una trattativa, il difensore bianconero tirò un pugno al ladro e lo mise in fuga.