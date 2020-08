Le scarpe e ‘l’uccello regale’

LONDRA – Venticinque anni al fianco della regina Elisabetta II raccontati in un libro, col permesso di svelare alcuni segreti di palazzo ottenuto da Sua Maestà in persona. Come riporta La Stampa, la sarta ufficiale della regina Angela Kelly si trasforma in scrittrice e offre uno spaccato inedito della massima autorità d’Inghilterra. Il volume sarà pubblicato a puntate dalla rivista Hello!, e promette diverse sorprese.

“Buonasera Mr. Bond”: tra le curiosità più ghiotte che riguardano la regina, spicca il cameo insieme a James Bond per le Olimpiadi di Londra 2012, accettato solo a patto di poter pronunciare queste iconiche parole.

L’abito e la tradizione. Kelly è autrice di alcune gesta memorabili nel mondo della sartoria: nel 2004, per esempio, la regina le ha chiesto di realizzare una replica del tradizionale abito da battesimo indossato dai ‘royal babies’. Elisabetta II non è andata per il sottile: la replica doveva essere identica all’abito vero, così ogni pezzo di pizzo è stato tinto nel tè dello Yorkshire, come da tradizione, sotto l’attento e severo controllo della regina in persona.

Le scarpe nuove e quelle passeggiate speciali. Coincidenza vuole che la regina Elisabetta e Angela Kelly portino lo stesso numero di scarpe, e così, data l’avversità della sovrana nei confronti delle scarpe nuove e troppo dure, è proprio la sarta ad ammorbidirle per lei passeggiando sui tappeti del palazzo reale.

L’abbraccio con Michelle Obama. Nell’aprile 2009, la regina Elisabetta II ha concesso alla moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama di infrangere il protocollo, e lasciarsi andare all’ormai storico gesto d’affetto. La sarta scrive che “è stato un istinto naturale per la regina mostrare affetto e rispetto per un’altra grande donna”.

Il volatile regale. Una delle chicche svelate da Angela Kelly riguarda il pesce d’aprile realizzato da lei stessa alla regina nel 2006, in Australia: Elisabetta ha avuto il ‘piacere’ di imbattersi in una riproduzione giocattolo di un kookaburra, uccello tipico di quell’area del mondo; la sarta però l’aveva spacciato per vero e, soprattutto, morto. Una volta capito il trucco, la regina non ha esitato: “Sei licenziata”, ha detto alla sarta, ma era solo il suo modo di rispondere a tono allo scherzo. In realtà, svela Kelly, il volatile giocattolo è addirittura diventato un ‘amico’ di Sua Maestà, e ha ancora un posto d’onore sul retro del divano nel salotto del Castello di Windsor.