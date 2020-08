PALERMO – Maltrattamenti, rapina ed estorsione. Queste le accuse nei confronti di un 26enne palermitano arrestato dalla polizia. E’ l’epilogo di una lunga serie di vessazioni che avrebbero trasformato la vita della compagna del giovane in un incubo. Ad accertarle, le indagini condotte dagli agenti del commissariato Oreto-Stazione, che hanno fatto scattare le manette per il ragazzo residente nella zona della Kalsa con la giovane e un figlio piccolo.

Entrambi disoccupati, vivevano con il reddito di cittadinanza e il bonus bebè percepiti dalla donna. “L’uomo – spiega la polizia – aveva agito con violenza per anni nei confronti della compagna, con gravi comportamenti provocati dalla gelosia. La ragazza era stata presa di mira anche durante la gravidanza, in un’occasione, infatti, era stata percossa e fatta cadere per le scale nonostante fosse in stato interessante”.

Ozio, alcol e “passione” per le slot machine, avrebbero fatto il resto, trasformando la vita della ragazza in un inferno, fatto di liti e violenza provocate anche dai debiti. I soldi delle due uniche fonti di reddito, sarebbero stati pretesi con la forza dall’uomo. E così, dopo anni di silenzi e soprusi, la vittima ha deciso di raccontare tutto alla polizia, che una volta effettuati gli accertamenti ha arrestato il 26enne. Per lui si sono aperte le porte del carcere.