PALERMO – Di nuovo in azione nel centro città la “banda delle mazze”. Nonostante gli arresti della squadra mobile eseguiti negli scorsi mesi, gli “spacca vetrine” sono tornati in campo. Ad essere presa di mira, stavolta, l’ottica Lipari, che si trova in via XX Settembre, a pochi metri da via Libertà.



I malviventi hanno tentato di mettere a segno il colpo nella notte tra martedì e mercoledì: è il quinto tentativo in quattro anni e è il quinto tentativo in quattro anni e già nel 2015 il titolare, Gabriele Lipari, aveva raccontato a LiveSicilia: “Non scappo, devono farlo loro”, rivolgendosi a coloro che hanno colpito. Anche in questo caso, i malviventi sono stati stati ripresi dalle telecamere mentre tentavano di fare irruzione nei locali dell’attività commerciale.

Negli scorsi mesi era stata una lunga scia di colpi nei negozi del centro storico, da piazza San Domenico alla via Roma, fino a viale Lazio, a seminare il panico tra gli esercenti. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso.